Мост длиною в 200 метров построят в Атырауской области

В Курмангазинском районе ведётся подготовка проектной документации на строительство моста, соединяющий микрорайоны Шипажай и ПМК, сообщает AtyrauPress.

Как сообщили в пресс-службе районного акимата, проект предусматривает строительство моста через реку Шарон. В рамках государственных закупок подрядчиком было выбрано ТОО «МПК-проект», с которым уже заключён договор. Заказчиком выступает акимат Курмангазинского района.

Согласно проекту, длина моста составит 200 метров. В рамках строительства предусмотрены установка ограждений, прокладка одного километра внутрипоселковых дорог, одного километра тротуаров, установка уличного освещения, укрепление берегов, а также монтаж шести водопропускных труб диаметром 1000 мм. Реализация проекта запланирована на 2026–2027 годы.