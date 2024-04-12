В специализированном межрайонном уголовном суде завершилось рассмотрение дела по факту смерти 22-летнего Наримана Рагуфа. На скамье подсудимых 18-летний Ержан Кадырбаев (тот самый сын судьи, на момент преступления был несовершеннолетним) и 20-летний Ерназ Сатпаев. Их обвиняют в хулиганстве и в похищении человека по предварительному сговору.

Преступление произошло 13 марта прошлого года. Тогда подсудимые вывезли двоих парней в район Самал-3. Позже полицейские нашли труп Наримана Рагуфа, а второй мужчина, Дархан Маемиров, был признан потерпевшим. Экспертиза показала, что Рагуф скончался от переохлаждения, однако родные не верят в это.

Сегодня, 12 апреля, состоялись прения сторон. Первым слово попросил подсудимый Ержан Кадырбаев (сын судьи - прим. автора). Он обратился к матери погибшего Наримана Рагуфа и извинился за то, что в тот день был там и бездействовал.

Далее выступила прокурор Дина Изтлеуова, которая отметила, что подсудимые и потерпевшие выросли вполне благополучных семьях. Однако не всегда дети оправдывают надежды родителей.

– Мама умершего Наримана Рагуфа Назгуль Махмудова не подозревала, что за два дня до смерти сына она видит его в последний раз. Ей не суждено было увидеть своего ребенка живым. Нам сейчас понятны её эмоции, ведь она лишилась своего сына. Считаю, что уголовное дело было расследовано качественно и всем доказательствам дана объективная оценка. Трагичная история началась в ночном клубе и закончилась на подвесном мосту. Причиной смерти Наримана Рагуфа стало переохлаждение, однако при осмотре его тела обнаружены множество ссадин, синяков и колото-резаная рана. У Дархана Маемирова так же были различные травмы, - зачитала государственный обвинитель.

Прокурор попросила суд отнестись скептически к показаниям подсудимых о том, что они хотели помочь потерпевшим и подвезти их домой. Вина подсудимых была доказана протоколами осмотра места происшествия, допроса, видеозаписями, заключениями экспертиз.

– При вынесении приговора прошу суд учесть характер преступления, опасность для общества, личность подсудимых, отягчающие и смягчающие обстоятельства и другие факторы. Прошу признать Ержана Кадырбаева виновным в хулиганстве и в похищении человека и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Ерназа Сатпаева также прошу признать виновным по этим же статьям уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев лишения свободы с УИС средней безопасности. Меры пресечения в виде содержания под стражей прошу оставить без изменений. В заключении своих слов хочу сказать одно: закон един для всех, - зачитала Дина Изтлеуова.

Следующей выступила Назгуль Махмудова - мама погибшего юноши. Не скрывая слёз женщина попросила суд по всей строгости закона наказать виновных в смерти её сына. Она отметила, что если бы не они, то её ребёнок был бы жив.

– Так просто оборвали жизнь моего сына. Неделю назад был его день рождения, ему исполнилось бы 23 года. Все сидящие в этом зале являются родителями. Вы знаете цену своему ребёнку. Никому из вас ни на секунду не пожелала бы испытать того, что пришлось пережить мне. Моего сына не вернуть. Здесь пытались очернить моего сына, сказали, что якобы он был пьян. Я вам отвечу так, лучше бы он пил и был жив сейчас. Я бы радовалась его дальнейшим успехам. В моей семье произошло такое горе, его не сравнить ни с чем. Хуже нет, когда мать хоронит своего ребенка, - сказала безутешная женщина.

Далее она обратилась к Дархану Маемирову, который участвовал в суде в режиме онлайн. В данный момент юноша находится в Костанае. Махмудова заявила, что Маемиров предал своего друга и во всём, что произошло есть и его вина.

– Ты должен сидеть не там, а рядом с этими двумя парнями. Это мои последние слова, адресованные тебе. Как мать, я тебя никогда не прощу, - заключила женщина.

Адвокат потерпевших Руслан Аминов отметил, что если бы погибшему Нариману не указали сесть в машину, он бы не оказался в том злополучном месте.

– На видео мы видели, что погибший Нариман пытается скрыться. Возникает закономерный вопрос: если бы человек не хотел покинуть это место против воли сторонних лиц, разве он пытался бы убежать? Это говорит о квалификации по статье похищение человека. что касается хулиганства, то это здесь очевидно. Я на этом заострять внимание не буду. Для меня была интересной позиция потерпевшего Маемирова. Потому что когда всё это произошло, лично Маемиров слезно убеждал меня, что всё происходило так, как изложено в материалах дела. Но в какой-то момент он попросил адвоката, ему его предоставили. Позже я был обескуражен вестью о том, что Маемиров кардинально изменил свои показания. Учитывая его молодой возраст, материальное положение, я примерно понимаю почему он это сделал. Но, как говорится, Бог ему судья, - сказал Руслан Аминов.

Однако адвокат подчеркнул, что поддерживает мнение прокурора о том, чтобы направить частное постановление в адрес департамента полиции ЗКО о привлечении Маемирова к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Он попросил суд взять в основу первоначальные показания Маемирова, которые он давал во время досудебного расследования в присутствии адвоката.

Сам Дархан Маемиров выступая в прениях заявил, что согласится с любым решением суда. Однако отметил, что информация о том, что он простил подсудимого Ерназа Сатпаева не соответствует действительности и он его не прощал.

– Летом ко мне приходил его отец и сказал, что они готовятся к свадьбе, сваты заждались и попросил подписать бумаги о своем согласии на его домашний арест. Своего прощения я ему не давал, - сказал Дархан Маемирова.

Подсудимый Ерназ Сатпаев заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением и отметил, что ни за что не оставил бы Наримана Рагуфа, если бы знал, что Маемиров его оставит. Его адвокат Нуржан Бикожа говорит, что вина подсудимых вовсе не доказана и этому есть ряд причин. Проведенное расследование, по его мнению, нельзя назвать всесторонним и объективным. Он обратил внимание суда на то, что после всего произошедшего Рагуф и Маемиров остались вдвоем возле подвесного моста и между ними могло произойти всё, что угодно, вплоть до драки.

– На видео мы прекрасно видели, что Рагуф бегал за пять минут до этого. А по какой причине он не смог ходить после подвесного моста? Может между ними завязалась драка? Маемиров, в свою очередь, никому ничего не сказав, убежал куда глаза глядят. Его доводы о том, что он оставил свой телефон в качестве залога в ночном клубе, считаю отговоркой. Ведь все у него спрашивали почему ты не вызвал полицию и скорую. Хотя в кармане Рагуфа был телефон. Его можно было спасти, если бы Маемиров вовремя вызвал помощь. Тем более они дружили с детства. Как и почему он оставил его? - сказал адвокат Нуржан Бигожа.

Мама подсудимого Ерназа Сатпаева Бибигуль говорит, что долго ждала этот день, чтобы попросить общество не осуждать никого не узнав всю правду. Она считает, что её сына оклеветали и пытаюсь повесить на него преступление, которого он не совершал.

– Пятого марта мы провели обряд сырга салу, сын собирался жениться. Мы готовились к свадьбе. У нас большая семья. Как мой сын мог похитить человека, ударить его ножом? Он признался, что побил его, что они подрались, но не похищал. В тот день, 14 марта, в Актау отмечали Корису айт. Каждый год сын ездил туда на скачки. У него восемь лошадей, он готовил их к скачкам. В тот день сын с отцом выехали туда. А обществу преподнесли это как будто он пытался сбежать. Следователь придумал какую-то сказку, прокурор поддержала его и сейчас пытаются всех убедить в этом. Маемиров сам сказал, что претензий не имеет. Почему он не здесь, почему не говорит правду? - сказала Бибигуль Сатпаева.

Далее должны были выступить второй подсудимый Ержан Кадырбаев, его мать в качестве общественного защитника и адвокаты. Однако женщина почувствовала себя плохо и пришлось вызвать скорую. Врачи забрали её. По этой причине прения пришлось перенести на вторую половину дня. Однако в назначенное время продолжения прений не было по неизвестным причинам.