Жители посёлка Желаево активно укрепляют берег Урала, так как вода прибывает с каждым днём всё больше и больше. Волонтеров, вызвавшихся им помогать совсем мало, рассказывают жители посёлка. Больше всего их настораживает то, что жители других микрорайонов пытаются отгородиться от посёлка Желаево и выстраивают стену из мешков с песком по обочине трассы.

Если предположить, что Желаево всё-таки затопит, то эти мешки только будут удерживать воду на затопившем участке.

— Мы жители Желаево. Те, кто построил эту стену, они живут по другую сторону дороги, там находится первый микрорайон и Асан-2 района Байтерек. Они почему-то начали огораживать себя от посёлка Желаево. Строят стену из мешков с песком. Мы объясняли им, что это бесполезно. Вообще Желаево находится высоко. И если потонем мы, то потонут и они. Смысла этой стены нет. Наши люди стали переживать конечно. Если предположить, что Желаево будет топить, то эта стена просто будет задерживать воду. Говорят, что на той стороне живут много госслужащих. Почему они защищают только свою сторону? К ним приезжали геодезисты и их может только подтопить со стороны Трёкино. Вода может зайти с той стороны, — рассказала жительница Желаево Жанслу.

Также укрепительные работы ведутся по более низким точкам ближе к реке Урал.

— Мы просим помощи и волонтёров, чтобы помогли нам в Желаево. Они приезжают и не разбираясь в ситуации помогают наоборот выстроить эту стену от нашего села, — поделились местные жители.

Жители Старого аэропорта отметил, что они возводят стену от Желаево, чтобы самим спастись и выстроить ещё один барьер в случае паводка.

— Завершим строительство этой стены вдоль дороги и поможем укреплять берег Урала в самом Желаево. Мы жители Старого аэропорта и боимся за свои дома, — отметил мужчина. Жительница первого микрорайона по имени Асель сказала, что у них нет цели забаррикадировать и навредить жителям Желаево. — Дамба вдоль дороги, она запасная, так сказать, уже вторая линия. Возле промышленной зоны в Желаево тоже наши ребята также укладывают мешки. Да, мы активно все с первого дня проводим работу, потому что наши дома считаются дачными участками и в случае если их подтопит, то нам наше государство не возместит ущерб. У нас нет акима, который бы контролировал паводковую ситуацию. Мы предоставлены сами себе. Возможно, поэтому, нам помогают волонтеры. У нас нет там каких-то связей, нас никто не покровительствует. Всё делаем своими силами, — заключила Асель.

Недавно в Уральска разразился подобный скандал между жителями дачных обществ.

Так укрепляют берег Урала в Желаево Так выстраивают стену из мешков жители первого микрорайона Разлив воды в Желаево Разлив воды в Желаево Укрепительные работы в Желаево Укрепительные работы в Желаево Жители первого микрорайона огораживают себя от Желаево Жители первого микрорайона огораживают себя от Желаево Жанслу Сапашева

Фото Медета МЕДРЕСОВА