Сначала предполагалось, что пик паводка в Оренбурге наступит 10 апреля, затем дату перенесли на 11 апреля, но последние данные указывают на то, что пик паводка ожидается 12-13 апреля, передает паблик .

На чрезвычайном заседании законодательного собрания Оренбургской области первый вице-губернатор Сергей Балыкин сообщил, что в ближайшие сутки в Оренбурге и районе будет подтоплено более 650 домов и 700 участков, а уровень Урала достигнет отметки 1165 сантиметров.

Российские СМИ пишут, что в связи с обострением ситуации в Оренбурге прозвучала сирена, началась широкомасштабная эвакуация населения.

— Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!, — сегодня, 12 апреля, в 14:30 написал мэр города Сергей Салмин.

Оренбург сейчас находится на пике паводка. Власти надеются, что вода на этой неделе больше не поднимется, а на следующей - начнет снижаться.

Напомним, что заместитель директора РГП «Казгидромет» по ЗКО Олжас Садыров сообщил, что в случае окончания паводка в городе Оренбург 11 апреля, пик паводка в нашем регионе ожидается с 15 по 17 апреля. Если в РФ вода сойдет позже, тогда к нам вода придет 16-18 апреля.