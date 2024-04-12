Большая вода не обошла территорию детского зоопарка. Сейчас затопило задний двор учреждения, до сооружений стихия пока не добралась.
Директор детского зоопарка Фатима Кержикова говорит, вчера началась эвакуация зверей. Их размещают в отапливаемом гараже на территории одного из учебных заведений города.
– Лошадей, коз и кур забрали по домам. У нас есть коллеги, у которых есть частный двор. Они их и забрали. У нас всё запланировано, в какой день, кого и куда вывозить. Ко всем животным нужен подход, ведь у них тоже будет стресс. Поэтому мы проводим эвакуацию поэтапно. Пока у нас не готово помещение для павлинов. У них большие хвосты и им нужно помещение по их размерам. - сказала Фатима Кержикова.
Что касается пум и медведей, то директор зоопарка отметила, что они являются крупными хищниками.
– Мы продумали все варианты, разговаривали со всеми госорганами и ветклиниками. Если мы их усыпим и вывезем куда-то, то не факт, что они проснутся. Коллеги из Самары рекомендовали нам не рисковать. Во-вторых, для их транспортировки нужны мощные, стационарные клетки. Нужны соответствующие условия для их содержания. Сейчас весна, они пробуждаются, хотят себе пару, ведут себя агрессивно. Если мы будем трогать их сейчас, то подвергнем опасности всех. Поэтому мы готовим для них здесь возвышенности, чтобы они могли запрыгнуть туда. Пока у нас других вариантов нет. Но мы все же будем ещё думать, - отметила Фатима Кержикова.