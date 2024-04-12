Большая вода не обошла территорию детского зоопарка. Сейчас затопило задний двор учреждения, до сооружений стихия пока не добралась.

Директор детского зоопарка Фатима Кержикова говорит, вчера началась эвакуация зверей. Их размещают в отапливаемом гараже на территории одного из учебных заведений города.

– Лошадей, коз и кур забрали по домам. У нас есть коллеги, у которых есть частный двор. Они их и забрали. У нас всё запланировано, в какой день, кого и куда вывозить. Ко всем животным нужен подход, ведь у них тоже будет стресс. Поэтому мы проводим эвакуацию поэтапно. Пока у нас не готово помещение для павлинов. У них большие хвосты и им нужно помещение по их размерам. - сказала Фатима Кержикова.

Что касается пум и медведей, то директор зоопарка отметила, что они являются крупными хищниками.