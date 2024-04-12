На борьбу с паводком в ЗКО прибыла дополнительная техника

По информации департамента ЧС по ЗКО, в область для для проведения аварийно-спасательных мероприятий были направлены дополнительные силы и техника из шести регионов Казахстана.

— Из Алматы прибыло 300 человек министерства обороны. Из департамента ЧС Актюбинской области прибыло 28 человек, два плавсредства и семь единиц техники. Кызылординская область прислала 200 военных, 15 КамАЗов и шесть пикапов, — сообщили в оперативном штабе.

В пути на борьбу с паводком находятся 65 человек из Костанайской области, 30 спасателей из Кызылординской области и 31 человек из департамента ЧС Туркестанской области. В общей сложности они привезут с собой 10 единиц техники, 22 мотопомпы и 8 плавсредств.

Кроме того, в ожидании выезда находится 284 человека из военной части Алматинской области.