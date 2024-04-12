Заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин, находится в зонах затопления и координирует деятельность полицейских, задействованных в эвакуации жителей из дачных сообществ, расположенных вблизи реки Урал, сообщает Polisia.kz.

— В противопаводковых мероприятиях по области задействовано около 800 сотрудников департамента полиции и около 150 единиц служебной техники. Из подтопленных районов сотрудниками полиции проводятся работы по эвакуации людей на лодках и квадроциклах. Полицейские проводят разъяснительную работу о необходимости эвакуироваться. Несмотря на это, встречаются и те, которые отказываются от эвакуации, — сообщается на сайте.

Стражи порядка несут круглосуточное дежурство, обеспечивают общественную и дорожную безопасность в местах подтоплений. Всего по области подтоплено 1 155 жилых и 830 дачных домов. Эвакуировано 13 068 человек, в том числе 5 472 детей.