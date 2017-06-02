Фото из архива "МГ" Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ЗКГУ им М. Утемисова Аскар АМАНБАЕВ, с 2004 по 2017 год ЕНТ имело двойную функцию. - Это был объединенный экзамен: итоговая аттестация в школе и вступительный экзамен в вузы. В связи с этим, на ЕНТ была возложена огромная социальная нагрузка. Отсюда и напряженность и разные случаи, было множество нареканий со стороны общественности. И уже с 2015 года заговорили о разделении этих функций: итоговую аттестацию ввернуть в школу, а вступительные экзамены передать в вузы. И вот с ноября 2016 года новый формат ЕНТ вступил в силу, - отметил ответственный секретарь приемной комиссии ЗКГУ им М. Утемисова. Теперь ЕНТ - это вступительный экзамен в вуз. А сейчас школьники проходят итоговую аттестацию в школе, которая продлится с 29 мая по 9 июня. Они сдают 5 экзаменов в тестовой и устной форме. На основе этих экзаменов ученик подтверждает свои знания. Все выпускники школ 14 июня получают аттестат и пропуски на ЕНТ. Сбор заявлений на участие в ЕНТ в школах производился одновременно с 10 марта по 10 мая. По ЕНТ в базе ЗКГУ зарегистрировано 1100 абитуриентов. Абитуриенты будут проходить тестирование в два потока по 550 человек, 20 и 22 июня. С 1 июня начался прием документов на комплексное тестирование. Тут участвуют две категории: выпускники школ этого года и прошлых лет, или те, кто по каким-то причинам не поступил в прошлые годы. Вторая группа - выпускники колледжей этого года и прошлых лет. Срок приема документов в этом году сократили. - Раньше был прием до 9 июля, в этом году - до 20 июня. Нам поступило конструктивное письмо, новые типовые правила приема в вузы, где указан срок приемов документов с 1 по 20 июня. Скорее всего, такие изменения связаны с тем, что в новом году будет введен другой формат КТА, - рассказал Аскар АМАНБАЕВ. По словам Аскара АМАНБАЕВА, выпускники колледжей раньше поступали в вузы по собеседованию на родственные специальности. - С 2011 года ввели для выпускников колледжей тестирование, оно шло по формату КТА. В основном от 75-90% "проваливали" это тестирование по той простой причине, что тесты, которые им попадались на КТА, по их мнению, базировались на программе школ, а не колледжей. С этого года впервые те, кто закончил колледжи, идут на родственную специальность и при этом сдают только два экзамена по специальным предметам. Список родственных специальностей опубликован, есть классификатор. Новый формат КТА позволяет им, опираясь на программу, которую изучали в колледжах, сдавать только спецпредметы, на основе которых могут поступать в вузы Казахстана, - рассказал Аскар АМАНБАЕВ. Но если выпускник закончил колледж и выбирает не родственную специальность, то он сдает по формату ЕНТ - 3 общих и два профильных предмета. Стоит отметить, что те выпускники колледжей, которые не успели подать документы к 20 июня, имеют право повторно участвовать в КТА, которое пройдет в августе. С 1 по 8 августа будет идти прием заявлений, с 19 по 24 августа начинается тестирование. Однако повторное тестирование предназначено для тех, кто поступает на платной основе. Они лишаются возможности участвовать в конкурсе грантов. - Также оговорено, что те выпускники колледжей, которые не получили дипломы на руки, могут сдать справки, в которых подтверждается, что они завершают учебу по определенной специальности в 2017 году. Они могут подать заявление, зарегистрироваться в базе и потом уже в июле сдают приемной комиссии оригиналы документов об образовании, - сказал Аскар АМАНБАЕВ. Как и в прошлом году КТА будет проходить с 17 по 23 июля. Выпускникам колледжей необходимо зарегистрироваться в базе до 20 июня.