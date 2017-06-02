В селе Ганюшкино Курмангазинского района в эксплуатацию сдали долгожданный пешеходный мост, передает корреспондент портала  "Мой ГОРОД". IMG_7515 Капитальная реконструкция пешеходного моста через речку Тухлая, соединяющего районный центр и аул Куресты,  началась в прошлом году. Чтобы хоть как-то переправляться на другой берег местные жители соорудили самодельный деревянный переход. Однако со временем мостик пришел в негодность, люди в последнее время вынуждены были переправляться через реку вброд. Детей родители переносили в буквальном смысле на спине. 1919590ff0323f501 В конце мая реконструкция завершилась и 1 июня местные власти сдали в эксплуатацию долгожданную переправу. Мост построен из металлоконструкций, строительно-монтажные работы проводило ТОО «ЕрасылҚұрылысKZ».  Длина сооружения составляет 106 метров, ширина - 2,5 метра. Стоимость объекта - 52,5 миллиона тенге. IMG_7502 5998590fee6658f23 По обеим сторонам мост оборудован освещением, заезжать и съезжать с него теперь очень удобно, даже людям с ограниченными возможностями. IMG_7527 Камилла МАЛИК Фото пресс-службы областного акимата  