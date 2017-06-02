Капитальная реконструкция пешеходного моста через речку Тухлая, соединяющего районный центр и аул Куресты, началась в прошлом году. Чтобы хоть как-то переправляться на другой берег местные жители соорудили самодельный деревянный переход. Однако со временем мостик пришел в негодность, люди в последнее время вынуждены были переправляться через реку вброд. Детей родители переносили в буквальном смысле на спине.В конце мая реконструкция завершилась и 1 июня местные власти сдали в эксплуатацию долгожданную переправу. Мост построен из металлоконструкций, строительно-монтажные работы проводило ТОО «ЕрасылҚұрылысKZ». Длина сооружения составляет 106 метров, ширина - 2,5 метра. Стоимость объекта - 52,5 миллиона тенге.По обеим сторонам мост оборудован освещением, заезжать и съезжать с него теперь очень удобно, даже людям с ограниченными возможностями.