К 19 и 16 годам лишения свободы приговорены двое жителей Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Скриншот с видео камеры видеонаблдения

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершилось рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей. Судом установлено, что 23-летний потерпевший стал участником разборок сотрудников кафе "Флория" и двоих подсудимых.

- Двое друзей распивали спиртные напитки, в ходе чего один из подсудимых начал кидать предметы в кафе, сломал мусорное ведро из-за того, что друг не отвечал на телефонные звонки. Затем парни покинули кафе, но через некоторое время вернулись и продолжили разбираться с сотрудниками заведения по поводу сломанного ведра и оплаты его стоимости. В этот момент в конфликт и был привлечен посетитель кафе. В ходе потасовки оба подсудимые вывели потерпевшего на задний двор кафе, где сначала избили парня, а затем один из них нанес ему множественные удары ножом. От полученных травм посетитель кафе скончался на месте, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе областного суда.

В суде вина обвиняемых подтвердилась доказательствами, показаниями свидетелей, а также видеозаписью с места происшествия, зафиксированного на камеру в кафе.

- Приговором суда, а также вердиктом присяжных заседателей подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.7 ч.2ст.99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Одному из убийц назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, второго приговорили к 16 годам лишения свободы сроком в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ