Россияне совместно с казахстанскими коллегами наращивают усилия по решению проблем бассейна трансграничной реки.
В Оренбургской области РФ открылось заседание рабочей группы российско-казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов бассейна реки Урал, сообщается на сайте
правительства области.
Специалисты двух стран проведут совместный отбор проб воды в пограничных створах трансграничных водных объектов на территории РК и РФ.
В заседании приняли участие руководители федеральных и территориальных органов управления в сфере охраны и использования водных объектов, представители исполнительных и законодательных органов власти Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан, руководители органов власти и заинтересованных ведомств Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей Республики Казахстан.
"Особенностью наших рек является чрезвычайная неравномерность стока. В многоводный год сток Урала может быть в несколько раз больше, чем в маловодный. Это и порождает две основные проблемы, связанные с рекой Урал. С одной стороны для населения и экономики области серьёзной угрозой в весенний период становится паводок, с другой – летняя засуха и дефицит воды", – подчеркнул первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин.
Он отметил, что в последние годы Оренбургская область периодически подвергается жесточайшей засухе, что в целом негативно влияет на водохозяйственную обстановку в бассейне Урала.
"В условиях засухи настоящим бедствием становятся лесные и особенно степные пожары. Мы знаем, что такая опасность существует и в Казахстане. Поэтому 26 мая 2017 года на территории Сагарчинского сельского совета Акбулакского района мы совместно с соответствующими службами Актюбинской области Республики Казахстан провели совместные трансграничные учения по тактике и стратегии борьбы с природными пожарами", – сказал Сергей Балыкин.
Обеспокоенность вызывает уменьшение среднегодового объёма стока реки Урал и его притоков, заиление русла и разрушение береговой линии этой трансграничной водной артерии.
"Ситуацию, сложившуюся в настоящее время на реке Урал, можно оценивать как напряжённую. Разрешаться она должна совместными усилиями, как на региональных, так и на федеральном, и на межгосударственном уровнях", – сказал Сергей Балыкин.
По словам первого вице-губернатора, необходимо планомерно заниматься обеспечением эффективного функционирования существующих гидротехнических сооружений, а также увеличением количества водохранилищ, позволяющих накапливать паводковые воды весной и постепенно сбрасывать их в маловодный осенне-зимний период. Для решения этой задачи нужны немалые средства.
Универсальных путей решения не существует. Мероприятия, направленные на решение одной задач в сфере водопользования и водоохраны, могут одновременно усугубить положение дел в сопутствующих сферах и привести к крайне негативным последствиям в будущем.
"Для принятия решений о целесообразности какой-либо деятельности на водоёмах необходимо проводить масштабные исследования, с привлечением как можно большего числа специалистов самых разных профилей, – сказал Балыкин. – Считаю, что нужно отработать более чёткий механизм оперативного обмена информацией между соответствующими как российскими, так и казахстанскими структурами в сфере водного управления о состоянии трансграничных водных объектов, наполнении и сбросах гидротехнических сооружений, о возникающих экологических угрозах".
informburo.kz