Власти Нидерландов приняли решение закрыть до конца августа 2017 года еще пять тюрем, сообщает The Independent. Фото с сайта vesti.ru На такой шаг чиновники пошли по причине недостаточного количества заключенных в стране, чтобы заполнить исправительные учреждения. По данным издания, массовое закрытие приведет к сокращению примерно 2 000 человек количества обслуживающего персонала. Из них только около 700 сотрудников будут переведены в другие учреждения. Ранее, в 2013 году, из-за аналогичной ситуации уже были закрыты 19 тюрем. Тенденция к закрытию тюрем связана с общим уровнем падения преступности в стране, наблюдающемся с 2004 года. Власти до этого пытались решить проблему дефицита заключенных разными способами. Так, в сентябре 2016 года 240 отбывающих наказание преступников были "импортированы" в Голландию из Норвегии. Тем не менее, как сообщил парламенту страны министр юстиции Ард ван дер Стеур, содержание тюрем с небольшим количеством заключенных продолжает оставаться чрезмерно затратным для государственного бюджета. В настоящее время в Нидерландах при населении в 17 миллионов в заключении находятся только 11 600 человек, или 69 заключенных на 100 тысяч населения. Это один из самых низких уровней в мире. Для сравнения, в России эта доля составляет 439 человек на 100 тысяч населения, а в США этот показатель является самым высоким в мире - 716. Подробнее: https://tengrinews.kz/world_news/niderlandah-iz-za-nehvatki-zaklyuchennyih-zakroyut-neskolko-319331/