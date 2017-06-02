Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Казталовского района, по данному факту сейчас ведет расследование местное РОВД. - Женщина из дома продавала алкоголь. В ту ночь мужчина 1982 года рождения проник к ней в дом и изнасиловал ее. Как именно он оказался в доме, и зачем пришел, неизвестно. Мужа на тот момент дома не было, он был на работе на вахте. Как выяснилось, потерпевшая приходится родственницей подозреваемому. Сейчас он находится в СИЗО, - отметили в районном акимате. Стоит отметить, что у женщины есть двое детей 2 и 4 лет, которые на момент изнасилования находились в доме. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию об изнасиловании подтвердили, сообщив, что по данному делу возбуждено уголовное дело.