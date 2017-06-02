Инцидент произошел ночью 31 мая в селе Карасу Казталовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Казталовского района, по данному факту сейчас ведет расследование местное РОВД. - Женщина из дома продавала алкоголь. В ту ночь мужчина 1982 года рождения проник к ней в дом и изнасиловал ее. Как именно он оказался в доме, и зачем пришел, неизвестно. Мужа на тот момент дома не было, он был на работе на вахте. Как выяснилось, потерпевшая приходится родственницей подозреваемому. Сейчас он находится в СИЗО, - отметили в районном акимате. Стоит отметить, что у женщины есть двое детей 2 и 4 лет, которые на момент изнасилования находились в доме. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию об изнасиловании подтвердили, сообщив, что по данному делу возбуждено уголовное дело.