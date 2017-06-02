Фото из архива "МГ" В уставы школ внесены изменения, запрещающие использование учащимися смартфонов в стенах учебных заведений. Запрет на использование смартфонов обусловлен тем, что они отрицательно влияют на образовательный процесс, отвлекают учащихся от учебы, обеспечивают им бесконтрольный доступ к интернету, а также привлекают внимание воров, способствуя росту краж. При этом разрешается использование простых телефонов с функцией звонок+СМС. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, отмечается положительное влияние запрета использования смартфонов, в частности, с начала года факты кражи смартфонов и телефонов учащихся сократилась на 21%. - Всего было зарегистрировано 585 фактов кражи мобильных устройств, тогда как за аналогичный период прошлого года было 748, - пояснили в прокуратуре ЗКО. Кроме того, в 642 учреждениях образования (колледжах и школах) области установлено с ноября 2016 года по март 2017 года почти 5 тысяч камер. В целом, детская преступность в области в текущем году снизилась на 26,8%.