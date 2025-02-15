Для водоснабжения в Костанайской области запросили допольнительные миллиарды

По информации kstnews.kz, по итогам 2024 года по области доступ к услугам водоснабжения по сельскому населению увеличился на 3,6% и составил 90,3% (2023 г. – 86,7%), по городскому населению на 0,4%и составил 99% (2023 г. – 98,6%), или обеспечены 9 городов (100%) и 399 сел (81,1% из 492 сел).



В 2024 г. впервые обеспечен доступ к услугам водоснабжения 52-м селам (10 сел–централизованное водоснабжение, 42 села – пункты очистки и раздачи воды). Также улучшено водоснабжение для 9 сел (6-ти селам ранее пользовавших пунктами раздачи воды построены сети водоснабжения, 3-м селам – реконструированы сети водоснабжения).



В Житикаре обеспечен 100%-ный (факт: 91,6%) доступ к водоснабжению, реализован проект по строительству сетей водоснабжения.

В целях 100%-го обеспечения населения качественной питьевой водой до конца 2025 года необходимо обеспечить еще 38 сел и население 2-х городов - Аркалыка (факт: 96,5%) и Тобыла (факт: 87,9%).



Также, на уточнение республиканского бюджета поданы еще 59 проектов направленных на улучшение водоснабжения (45 проектов, из них 34 – сельские, 11 – городские) и обеспечения услугами водоотведения и ливневой канализацией (14 проектов, из них: 1 – сельский (новый), 13 – городские) на сумму 42,6 млрд тенге (водоснабжение – 23,2 млрд, водоотведение – 19,4 млрд.).

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