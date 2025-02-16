Кинолог объяснил опасность игры собаки с палкой

Даже если палка сорвана с дерева, нет гарантии, что до этого растение не обрабатывали от насекомых.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал "Известиям", безопасно ли эта забава.

— Популярная игра в палку может стать причиной отравления, аллергии и травм, — посоветовал эксперт.

Есть питомцы, которые разгрызают свои игрушки на мелкие части. В процессе жевания палки собака может проглотить разгрызенные кусочки. Оставшись в желудке, они могут спровоцировать рвоту, гастрит и расстройство желудка. В худшем случае может произойти закупорка кишечника. В этом случае собаке потребуется экстренная ветеринарная помощь.

По словам кинолога, лежащая на земле палка может содержать в себе вредные вещества, например остатки реагентов, автомобильные жидкости, средства для обработки газонов и многое другое. При жевании такой палки питомец может получить отравление и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Даже если палка сорвана с дерева, нет гарантии, что до этого растение не обрабатывали от насекомых. Средства, которые используют для этих целей, могут вызвать серьезное отравление у питомца.

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