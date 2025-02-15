Где в Казахстане самый дорогой сыр?

В январе 2025 года средняя цена твердого сыра в Казахстане составила 5210 тенге за килограмм. Это на 3,8% больше, чем год назад, сообщили в Бюро национальной статистики.
Самые высокие цены зафиксированы в Кызылорде — 5941 тенге за килограмм. В Шымкенте сыр стоит в среднем 5816 тенге, в Актау — 5643 тенге, в Таразе — 5642 тенге. Дешевле всего его можно купить в Конаеве — 3492 тенге за килограмм. В остальных городах цены колеблются от 4000 до 5500 тенге.
За 11 месяцев 2024 года Казахстан отправил на экспорт 3,6 тысячи тонн сыра и творога. Основные покупатели — страны СНГ:
- Россия — 2,8 тыс. тонн,
- Кыргызстан — 313 тонн,
- Узбекистан — 225 тонн,
- Армения — 106,8 тонн,
- Таджикистан — 45,3 тонн,
- Туркменистан — 8,1 тонн.
Также молочную продукцию поставляли в ОАЭ, Южную Корею и Монголию.