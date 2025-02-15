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Социум Экономика

Где в Казахстане самый дорогой сыр?

Средняя стоимость сыра в стране достигла 5210 тенге за килограмм.
Жулдызхан Хасангалиева
Где в Казахстане самый дорогой сыр?

В январе 2025 года средняя цена твердого сыра в Казахстане составила 5210 тенге за килограмм. Это на 3,8% больше, чем год назад, сообщили в Бюро национальной статистики.

Самые высокие цены зафиксированы в Кызылорде — 5941 тенге за килограмм. В Шымкенте сыр стоит в среднем 5816 тенге, в Актау — 5643 тенге, в Таразе — 5642 тенге. Дешевле всего его можно купить в Конаеве — 3492 тенге за килограмм. В остальных городах цены колеблются от 4000 до 5500 тенге.

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За 11 месяцев 2024 года Казахстан отправил на экспорт 3,6 тысячи тонн сыра и творога. Основные покупатели — страны СНГ:

  • Россия — 2,8 тыс. тонн,
  • Кыргызстан — 313 тонн,
  • Узбекистан — 225 тонн,
  • Армения — 106,8 тонн,
  • Таджикистан — 45,3 тонн,
  • Туркменистан — 8,1 тонн.

Также молочную продукцию поставляли в ОАЭ, Южную Корею и Монголию.

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