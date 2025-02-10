ЗКО оказалась в тройке лидеров по подорожанию бытовой техники

По данным аналитиков портала energyprom.kz, по итогам января 2025-го бытовые приборы в Казахстане подорожали на 5,5% за год. В том числе крупные бытовые приборы, как электрические, так и неэлектрические, выросли в цене на 10%, в то время как мелкие электрические бытовые приборы подешевели на 17,1%. Услуги по ремонту бытовых приборов стали дороже на 4,8%.

Среди крупных бытовых приборов больше всего подорожали кухонные плиты, стиральные машины, микроволновые печи, холодильники и кондиционеры. В то же время стали дешевле электрообогреватели, морозильники, пылесосы.

Среди мелких бытовых приборов заметнее всего подешевели утюги, блендеры, электромясорубки и электрочайники.

Стоимость ремонта стиральных машин (замены нагревательного элемента) увеличилась на 4,9%, а ремонта холодильников (замены мотора-компрессора) — на 4,6%.

В региональном разрезе наибольший рост цен в секторе был отмечен в Карагандинской (на 10,1%), Костанайской (на 9,2%) и Западно-Казахстанской (на 8,4%) областях. Наименьшее удорожание наблюдалось в Мангистауской области: на 0,1%.