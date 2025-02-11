Меньше отъездов, больше приездов: откуда приезжают на ПМЖ в Казахстан

В прошлом году на ПМЖ в страну приехали почти 30 тысяч человек.

Согласно данным аналитического канала Data Hub, за январь-декабрь 2024 года страну покинули около 12,8 тысяч человек, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий показатель оттока населения за всю историю независимости страны.

Зато переехало почти 30 тысяч человек, что на 18% больше, чем годом ранее. Такой высокий приток последний раз был в 2011 году.

В итоге миграционный баланс – разница между приехавшими и уехавшими – второй год подряд остается положительным. В 2024 году в стране осталось на 17,2 тысячи человек больше, чем уехало. Это лучший результат с 2006 года. Ранее, с 2012 по 2022 год, ситуация была обратной – людей уезжало больше, чем приезжало.

Выяснилось, что чаще всего в прошлом году уезжали в Россию (7 случаев из 10) и в Германию (16%). Приезжают к нам чаще всего из Узбекистана (4 случая из 10) и России (27% иммигрантов). Также немало мигрантов из Китая (7%) и Монголии (5%).

Фото с телеграмм-канала Data Hub









