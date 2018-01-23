Опрос горожан проводится в преддверии отчета акима Уральска Мурата МУКАЕВА перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Свои пожелания и вопросы градоначальнику Мурату МУКАЕВУ можно оставить на сайте акимата г. Уральск, а также принять участие в онлайн-опросе, где затронуты самые главные проблемы города. Как сообщили в городском акимате, все ответы, будут приняты во внимание при планировании благоустройства и развития Уральска в этом и будущем году. Ответить на вопросы можно будет до 10 февраля 2018 года на пройдя по ссылке.