Их планируют организовать с 29 по 30 сентября. Очереди на границе возникли уже на казахстанской территории в ЗКО Об этом сообщил вице-премьер – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
- Если брать то количество, которое к нам сейчас приехало, на общее население Казахстана, там доля процента. На продовольственную безопасность это никоим образом не влияет... Вчера я провёл совещание с госорганами, с правоохранительными органами. Я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ. Вроде договорились. Он сделал соответствующее положение, сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараемся обеспечить «зелёный коридор», - цитирует Жумагарина государственный Telegram-канал.
«Зелёные коридоры» на пунктах пропуска на госгранице планируют организовать с 29 по 30 сентября. Ранее казахстанцы, застрявшие на границе из-за наплыва россиян, просили правительство вмешаться и организовать для них приоритетное прохождение пунктов пропуска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.