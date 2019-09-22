Иллюстративное фото из архива "МГ" Протяженность выполненных дноуглубительных работ на реке Кигач составляет 48,7 км, обустроено 47 км карт намыва, построен канал в 33,6 км в морской части. На данный момент работы продолжаются, в них задействовано семь единиц спецтехники. Как сообщил начальник участка по проекту повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Кигач Дидар Алипов, специалисты стараются копать глубже на 20-30 см с целью сохранения уровня от песка и других осадков. – Наша задача – дноуглубить Ганюшкинский канал, в него входящий Жаркосинский канал и Навинский канал. По проекту проходка у нас идет шириной 25 метров, глубина – 2,5 метра. Земснаряды у нас работают второй год, работы идут своим чередом. Есть трудности, в районных местностях у нас большая загрязненность, на дне реки много сетей, железных материалов. Земснаряды проходят эти участки с трудом. Мы вынуждены производить ремонт техники и опять же уходить в работу, – сказал Дидар Алипов. Как отметил аким региона Нурлан Ногаев, дноуглубительные работы должны вестись качественно и основательно. - Это даст новый толчок развитию рыболовецкой отрасли региона и значительно улучшит экосостояние рек Урал и Кигач, – сказал Нурлан Ногаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.