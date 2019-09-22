Аким Атырауской области Нурлан Ногаев побывал на реке Кигач, где ознакомился с ходом выполнения дноуглубительных работ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Протяженность выполненных дноуглубительных работ на реке Кигач составляет 48,7 км, обустроено 47 км карт намыва, построен канал в 33,6 км в морской части. На данный момент работы продолжаются, в них задействовано семь единиц спецтехники. Как сообщил начальник участка по проекту повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Кигач Дидар Алипов, специалисты стараются копать глубже на 20-30 см с целью сохранения уровня от песка и других осадков. – Наша задача – дноуглубить Ганюшкинский канал, в него входящий Жаркосинский канал и Навинский канал. По проекту проходка у нас идет шириной 25 метров, глубина – 2,5 метра. Земснаряды у нас работают второй год, работы идут своим чередом. Есть трудности, в районных местностях у нас большая загрязненность, на дне реки много сетей, железных материалов. Земснаряды проходят эти участки с трудом. Мы вынуждены производить ремонт техники и опять же уходить в работу, – сказал Дидар Алипов. Как отметил аким региона Нурлан Ногаев, дноуглубительные работы должны вестись качественно и основательно. - Это даст новый толчок развитию рыболовецкой отрасли региона и значительно улучшит экосостояние рек Урал и Кигач, – сказал Нурлан Ногаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА