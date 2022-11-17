До 10 сантиметров снега выпало за ночь в Алматы

В горных районах высота снежного покрова доходит до 21 сантиметра. Снегопад завершился только в шесть утра. По данным управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, в городе выпало 8 - 10 сантиметров снега, в предгорной местности – до 16 сантиметров, в горных районах – до 21 сантиметра. Ночью спецтехника сгребала снег. С утра коммунальщики начали вывозить его с верхней части мегаполиса. Уже вывезли 105 кубометров снега. - Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период задействовано 414 единиц техники и 379 доро