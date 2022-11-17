- Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период задействовано 414 единиц техники и 379 дорожных рабочих. С утра на улицы города выведены 452 единицы техники и 1 280 дорожных рабочих, - рассказали в ведомстве.Жителей предупреждают, что на дорогах и тротуарах может образоваться гололёд и наледь. Поэтому водителям нужно снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходов также просят соблюдать осторожность и не выходить из дома без острой необходимости. По прогнозу синоптиков «Казгидромета», осадки 17 ноября не ожидаются. Воздух прогреется до +2 градусов. Первый снег выпал девятого ноября, но в основном в верхней части города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
До 10 сантиметров снега выпало за ночь в Алматы
В горных районах высота снежного покрова доходит до 21 сантиметра. Снегопад завершился только в шесть утра. По данным управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, в городе выпало 8 - 10 сантиметров снега, в предгорной местности – до 16 сантиметров, в горных районах – до 21 сантиметра. Ночью спецтехника сгребала снег. С утра коммунальщики начали вывозить его с верхней части мегаполиса. Уже вывезли 105 кубометров снега. - Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период задействовано 414 единиц техники и 379 доро