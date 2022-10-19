По данным «Казгидромета», на большей части страны сохраняются дожди. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Лишь на западе и юге страны без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +6..+8. Ветер до 13 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер д0 18 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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