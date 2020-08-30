Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санврач Атырауской области Канат Гайнеденов постановил продлить ограничительные меры на территории Атырауской области с 31 августа по 14 сентября. В области по-прежнему ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приёма пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более пяти человек при обязательном соблюдении социальной дистанции.- пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям в города Нур-Султан и Алматы, а также в Актюбинской и Мангистауской областей; - передвижение граждан и транспорта с 00.00 часов до 06.00 часов, за исключением работников и транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения); - проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - деятельность развлекательных учреждений (бильярдные, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры и прочие развлекательные заведения); - деятельность фудкортов, банкетных залов, баров, караоке; - деятельность общественных пляжей, аквапарков, аттракционов; - временная мелкорозничная торговля, аренда детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных.1) посещение особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, в масках); 2) междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 3) деятельность объектов культуры, библиотек, музеев, разрешить коллективные репетиции в театрах с 10:00 часов до 21:00 часов до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 4) деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) в индивидуальном режиме без проведения коллективных мероприятий, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 5) деятельность бассейнов с 09:00 часов до 22:00 часов в индивидуальном формате, из расчёта не менее 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 6) возобновление работы общественного транспорта с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках; 7) деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв.м на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 8) деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 9) деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 5 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 10) деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра из расчёта не менее 4 кв.м. на 1 посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 11) деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров с заполняемости из расчёта не менее 5 кв.м. на 1 посетителя, при наличии бактерицидных ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; по предварительной записи; 12) деятельность общественных бань, саун с 09:00 часов до 22:00 часов из расчёта 4 кв.м. на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 13) работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв.м на 1 посетителя при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 14) деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников; 15) деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 16) деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 17) деятельность объектов общественного питания часов (кафе, рестораны и другие) с 08:00 до 23:00 с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4-х человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 18) деятельность промышленных предприятий; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 19) деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонта автомобилей, шиномонтажных работ и бытовых услуг населению с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 20) деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима 21) организацию работы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН, СпецЦОн) строго по предварительному бронированию через портал Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 20.00 часов, работы CaII центров с 9.00 часов до 18.00 часов, с разрешением работы в выходные дни специализированных ЦОНов в субботу с 09.00 до 18.00 часов, в воскресенье с 09.00 до 15.00 часов с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима; 22) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9.00 часов до 20.00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 23) посещения площадей, парков, скверов, набережных с ограничением группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи; 24) индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек), спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, с использованием бесконтактной термометрией, с проживанием на спортивных базах); 25) деятельность субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 часов до 18.00 часов и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; 26) деятельность аптек с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима; 27) работу загородных баз отдыха с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима; 28) деятельность прогулочных катеров (речной трамвай) с 09:00 до 21:00 часов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемость не более 50% от общего числа посадочных мест; 29) деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 08:00 до 23:00 часов; 30) функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; 31) деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек; 32) проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма; 33) деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);1) приостановить работу общественного транспорта; 2) ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет; 3) приостановить деятельность ТРЦ (бутики), торговых домов, торговых сетей за исключением продуктовых супермаркетов и аптек находящихся в них; 4) приостановить деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков; 5) приостановить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра; 6) приостановить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров, фитнес-центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов, бань, саун; 7) запретить деятельность объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие), за исключением работы по принципу «доставки на дом»; 8) запретить деятельность прогулочных катеров (речной трамвай). 9) приостановление работы саун; 10) приостановление деятельности религиозных объектов; Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.