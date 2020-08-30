Теперь молодые и юные футболисты смогут показывать свои достижения и успехи, тренируясь на новом поле. Мини-спортивная площадка включает в себя футбольное и баскетбольное поле с искусственным газоном. Средства на строительство были выделены из местного бюджета. Несмотря на карантин, подрядчики успели сдать объект вовремя. - Проект был реализован за счёт бюджета. В нашем посёлке много детей и молодежи, которые играют в футбол. Ранее они играли просто в поле, теперь есть хорошая площадка с инвентарем и безопасным покрытием, - рассказал аким сельского округа Руслан Ихсанов. Жители Узынкольского сельского округа очень рады такому событию. Ведь теперь их дети будут играть на поле, которое имеет безопасное покрытие и оснащено всем необходимым инвентарем. - Футбол - это тот вид спорта, который необходимо развивать всегда. У нас молодежь активно занимается играми и новое поле позволит им тренироваться чаще и эффективнее. Ребята ездят на соревнования и привозят призовые места, - сообщил ветеран спорта Саят Мусин. В честь открытия молодежь села организовала товарищеский матч по мини-футболу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.