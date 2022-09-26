По данным «Казгидромета», на большей части Казахстана ожидаются дожди. Жаркая погода сохраняется в ЗКО Западная часть Казахстана будет находится в поле повышенного давления - ожидается погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +5..+7. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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