До 200 тысяч тенге за научные статьи: аферист обманул преподавателей из Уральска

В Уральске преподаватели вузов отдавали до 200 тысяч тенге за публикации в научных журналах, но остались ни с чем.

В Уральске полицейские установили подозреваемого в серии мошенничеств, который обещал преподавателям помощь в публикации их научных статей в международных изданиях, сообщает Polisia.kz.

Своё расследование правоохранители начали в сентябре, когда в департамент полиции ЗКО обратился один из обманутых жителей города. Потерпевший рассказал, что ещё в июле передал деньги мужчине, гарантировавшему размещение научной работы в международной базе научного цитирования, однако обещанной услуги так и не получил.

В ходе проверки выяснилось, что этот случай оказался далеко не единственным. По версии следствия, аферист обходил преподавателей нескольких высших учебных заведений Уральска и предлагал им содействие в продвижении научных трудов. За свои "услуги" с каждого преподавателя он брал сумму от 160 до 200 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след предполагаемого мошенника. Им оказался 39-летний житель Алматы.

По данному факту проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают точное число пострадавших.

