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Социум

До 28 градусов тепла ожидается в выходные на западе Казахстана

Также в регионах прогнозируют ветер с порывами.
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До 28 градусов тепла ожидается в выходные на западе Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 20 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается жаркая погода без осадков, днем до +28 градусов, ночью +13. 

До 28 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. 

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Туман и ветер до 20 метров в секунду прогнозируется в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +13. 

Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Мангистауской области. Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла днем и до 14 тепла ночью 

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