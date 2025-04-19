До 28 градусов тепла ожидается в выходные на западе Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 20 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается жаркая погода без осадков, днем до +28 градусов, ночью +13.
До 28 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.
Туман и ветер до 20 метров в секунду прогнозируется в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +13.
Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Мангистауской области. Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла днем и до 14 тепла ночью