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Социум

До 35 детей ежегодно заболевают лейкозом в Актюбинской области

В западном регионе страны насчитывается 140 детей с онкогематологическими заболеваниями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Болезнь чаще всего у них выявляют в 2-3 года. Лечатся дети в клиниках Нурсултана и Алматы, потому что на местах специализированных отделений нет, из-за этого родители испытывают трудности. Для решения этой проблемы детское онкогематологическое отделение решено построить в Актобе, там смогут лечить детей не только своей области, но и соседних. Сдача объекта запланирована на следующий год. - Ежегодно в области мы выявляем 32-35 де
gorod
До 35 детей ежегодно заболевают лейкозом в Актюбинской области
В западном регионе страны насчитывается 140 детей с онкогематологическими заболеваниями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Болезнь чаще всего у них выявляют в 2-3 года. Лечатся дети в клиниках Нурсултана и Алматы, потому что на местах специализированных отделений нет, из-за этого родители испытывают трудности. Для решения этой проблемы детское онкогематологическое отделение решено построить в Актобе, там смогут лечить детей не только своей области, но и соседних. Сдача объекта запланирована на следующий год. - Ежегодно в области мы выявляем 32-35 детей с лейкозом, - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев. – Онкозаболеваниями страдают и взрослые. Самый частый вид рака, который выявляют у жителей нашей области - рак желудка. За 8 месяцев его обнаружили у 380 человек, на втором месте - рак легких, его с начала года нашли у 377 человек, еще у 371 больного выявили рак молочной железы, это заболевание на 3-м месте. Смертность выше среди заболевших раком легких, желудка и пищевода. В прошлом году онкозаболевания диагностировали у 1128, из них 121 были в крайне запущенном состоянии. Для выявления рака на клеточном уровне близ Актобе строят в Центр позитронно-эмиссионной томографии. Сдача запланирована на следующий год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ

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