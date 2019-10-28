До 35 детей ежегодно заболевают лейкозом в Актюбинской области

В западном регионе страны насчитывается 140 детей с онкогематологическими заболеваниями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Болезнь чаще всего у них выявляют в 2-3 года. Лечатся дети в клиниках Нурсултана и Алматы, потому что на местах специализированных отделений нет, из-за этого родители испытывают трудности. Для решения этой проблемы детское онкогематологическое отделение решено построить в Актобе, там смогут лечить детей не только своей области, но и соседних. Сдача объекта запланирована на следующий год. - Ежегодно в области мы выявляем 32-35 де