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Происшествия Социум

До 5 лет лишения грозит свободы учителям школы в ЗКО за гибель школьника на водоеме

Сегодня, 2 июня, в прокуратуре ЗКО прошел брифинг, где рассказали об участившихся случаях утопления детей в водоемах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в прокуратуре ЗКО, с начала нынешнего года в водоемах области утонуло 13 человек, из которых 8 - дети. Причем 7 детей утонули за последнюю майскую неделю. - Если разграничить утонувших детей по возрасту, то самому младшему всего 4 года, - рассказала старший помощник прокурора области Танзиля САФИЕВА. - Он утонул 1 мая, будучи оставленным без присмотра на берегу реки Матвеевка в Зеленовском районе. Тогда семья вы
Анэль Кайнеденова
До 5 лет лишения грозит свободы учителям школы в ЗКО за гибель школьника на водоеме
Сегодня, 2 июня, в прокуратуре ЗКО прошел брифинг, где рассказали об участившихся случаях утопления детей в водоемах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
prokuratura
prokuratura
 Как рассказали в прокуратуре ЗКО, с начала нынешнего года в водоемах области утонуло 13 человек, из которых 8 - дети. Причем 7 детей утонули за последнюю майскую неделю. - Если разграничить утонувших детей по возрасту, то самому младшему всего 4 года, - рассказала старший помощник прокурора области Танзиля САФИЕВА. - Он утонул 1 мая, будучи оставленным без присмотра на берегу реки Матвеевка в Зеленовском районе. Тогда семья выехала на природу и отмечала праздник. Если первый ребенок упал в воду, то следующую жертву воды в 9-летнем возрасте отпустили купаться, что свидетельствует о беспечности родителей. По словам помощника прокурора, еще один случай произошел в районе городского парка культуры и отдыха, где дети из детской деревни купались, используя газовую трубу в качестве "тарзанки". В итоге один ребенок утонул. - В Зеленовском районе после общешкольного похода, придя домой, три девочки отпросились у родителей и пошли гулять к реке, - говорит Танзиля САФИЕВА. - Когда одна из них скатилась с бетонного ограждения шлюза и стала тонуть, вторая кинулась на помощь и тоже стала тонуть. Третья девочка подавала им палку, но не смогла им помочь. Девочка рассказала, что на другом берегу речки стоял взрослый мужчина, которого она звала на помощь, но он отвернулся и ушел. 25 мая в Акжайыкском районе утонул выпускник школы, который решил помыть ноги, но споткнувшись упал в воду, где был крутой обрыв и утонул. Между тем, как отметили в надзорном ведомстве, если в шести случаях утопления дети погибали в отсутствие взрослых, то один случай в Жангалинском районе произошел в присутствии двух педагогов. - Два классных руководителя 6 классов в селе Новая Казанка, взяв на себя добровольно обязательства за жизнь и здоровье 27 детей, вышли с ними в поход на берег озера Сары Айдын, - рассказала Танзиля САФИЕВА. - При этом одна из учительниц видела, что дети входят в воду и лишь предупредила их глубоко не заходить. А когда один из подростков - мальчик 2002 года рождения - стал тонуть, стала посылать спасать его других учеников. В отношении учителей начато досудебное расследование по статье 141 ч.2 УК РК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей лицом, на которого такие обязанности возложены, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего". Педагогам грозит до 5 лет лишения свободы. Как рассказали сотрудники ДЧС ЗКО, ежедневно на дежурство заступают 25 спасателей, из которых большая часть работают в городе. По одному спасателю задействованы на озере Шалкар и в поселке Чапаево Акжайыкского района. Также ежедневно на водоемах области проводится патрулирование, которое в выходные дни усиливается. - В областном центре только одно оборудованное место для купания - это пляж в городском парке культуры и отдыха, - рассказал начальник отдела ликвидации ЧС Нурболат МУКАЕВ. Между тем, как показывает практика, 34% гибели людей на воде происходят из-за купания в состоянии алкогольного опьянения, еще 25% - из-за нарушения правил поведения на воде, 16% - по причине купания в неустановленных местах и 13% - купание без присмотра взрослых. 7H0Ie3nNTUU Видео Ербола АМАНШИНА
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