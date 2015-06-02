До 5 лет лишения грозит свободы учителям школы в ЗКО за гибель школьника на водоеме

Сегодня, 2 июня, в прокуратуре ЗКО прошел брифинг, где рассказали об участившихся случаях утопления детей в водоемах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в прокуратуре ЗКО, с начала нынешнего года в водоемах области утонуло 13 человек, из которых 8 - дети. Причем 7 детей утонули за последнюю майскую неделю. - Если разграничить утонувших детей по возрасту, то самому младшему всего 4 года, - рассказала старший помощник прокурора области Танзиля САФИЕВА. - Он утонул 1 мая, будучи оставленным без присмотра на берегу реки Матвеевка в Зеленовском районе. Тогда семья вы