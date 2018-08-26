Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках цифровизации региона продолжается масштабная работа по обеспечению Интернетом и компьютеризации социальных объектов. Особое внимание уделяется сферам образования и здравоохранения. Благодаря принятым мерам сегодня все 398 общеобразовательных школ области имеют доступ к сети Интернет, доложил руководитель управления информатизации и внешних связей Ермек Кенжеханулы. - Благодаря договоренности с АО «Казахтелеком» в 242 школах области бесплатно повышена скорость Интернета до 4 Мбит и выше. Сэкономленные на этом средства будут перенаправлены на подключение дополнительно 92 отдаленных школ посредством спутниковой связи. Таким образом, до конца года все школы нашей области будут обеспечены высокоскоростным Интернетом, - отметил Ермек Кенжеханулы. Стоит отметить, что в этом году назакуп 1700 компьютеров и мультимедийного оборудования для школ выделено 588 млн тенге. Еще 48 миллионов тенге будет направлено на приобретение компьютеров методом сервисного обслуживания. Предполагается приобретение 5 тысяч компьютеров с трехлетним сроком сервисного обслуживания. Параллельно с обеспечением доступа к широкополосному Интернету и закупом техники продолжается работа по внедрению информационных систем, преимущество которых актюбинцы уже успели оценить по достоинству. К примеру, по данным управления образования, с вводом ИС «Күнделік» прогулы занятий в школах сократились вдвое. Сегодня в системе работают 91,5% школ области. Ее услугами пользуются более 17 тысяч учителей, 131 тысяча школьников и около 99 тысяч их родителей. Что касается сферы здравоохранения, сегодня все медицинские учреждения, находящихся в городах и районных центрах области, на 100% обеспечены доступом Интернету. Нет доступа к всемирной паутине в 138 сельских медучреждениях, которые обслуживают всего 500 человек. - В целом за минувший месяц прогресс есть, работа идет. Но в сравнении со среднереспубликанскими показателями, есть отставание по некоторым пунктам. К примеру, лишь 19% государственных услуг были оказаны в электронном формате. Это очень мало. Аналогичная ситуация с системой автоматизированного приема заявлений и постановки в очередь в детский сад. В здравоохранении есть вопросы с электронной записью на прием к врачу. В целом, врачи все еще вынуждены тратить много времени на заполнение бумаг. Хотя суть цифровизации в том, чтобы облегчить работу и упростить получение услуг, - указал на ряд недароботок аким области. Он также поручил усилить работу по цифровизации в сферах сельского хозяйства и ЖКХ. А главное – интегрировать все внедряемые и действующие информационные системы для централизованного сбора данных. На фоне растущей цифровизации регион уделяет большое внимание повышению уровня цифровой грамотности населения. Для этого было подготовлено более 220 тренеров, которые ужев июне этого года приступили к обучению жителей области, в том числе в отдаленных населенных пунктах. На сегодня их стараниями общие базовые знания работы с современными информационными системами и технологиями получили более 24 тысяч человек. Приоритет отдается обучению пожилых людей.