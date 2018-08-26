уководитель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный Центр ЗКО» Ербол САЛЫКОВ и члены общественных советов.

Как стало известно, два года назад было принято решение о создании общественных советов в Казахстане и роль общественных советов с каждым днем возрастает в социальной и политической сферах. На первом мажилисе общественных советов по ЗКО члены организации говорили о проделанной работе, обсудили планы работы советов на ближайшее время. В мероприятии принял участие заместитель акима ЗКО Габидулла ОСПАНКУЛОВ, р- Департаментом агентства по делам государственной службы, совместно с общественным советом сегодня проводится встреча членов общественного совета по области. В мероприятии принимают участие представители районных и городских советов. Общественные советы играют немаловажную роль в жизни общества не только в нашей стране, но и во всем мире. Цель данных советов - это помощь обществу в развитии и достижении результатов в сфере социальных отношений. Поэтому государственные структуры в тесном сотрудничестве с общественными организациями проводят различные меры по воздействию, чтобы снизить уровень коррупционных проявлений и других антиобщественных деяний, которые тормозят развитие общества, - рассказал и.о руководителя департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Мирболат НУРТАЗИН. По словам Мирболата НУРТАЗИНА, эта встреча даст толчок к тому, чтобы общественные организации были более активно работали в этой сфере. Выяснилось, что департамент постоянно подключает общественные организации в своей работе, такие как специальные мониторинговые группы и межведомственные организации. - Направление департамента - оказание качественных государственных услуг населению. В этом процессе, конечно, есть недостатки и вместе с общественными организациями мы выявляем их. Представители общественных организаций с нами участвуют в различных рейдах. Есть такое понятие, как "тайный покупатель". Они выявляют все негативные тенденции, которые мешают обществу, - заявил Мирболат НУРТАЗИН. Стоит отметить, что на сегодняшний день по ЗКО создано 14 общественных советов, 1 из которых городской, 1 областной, остальные 12 районные организации. В их составе работают 353 человека.