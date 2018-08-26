В ходе конференции руководитель управления образования Каиргали Кенжегалиев рассказал о подготовке объектов образования к новому учебному году. - В новом учебном году за парты сядут 118 тысяч 100 детей, из них в первый класс 15 тысяч 275 детишек. Для обеспечения учебных заведений школьными учебниками и учебно-методическими пособиями из местного бюджета было выделено 2 млрд 540 млн тенге, - рассказал Каиргали Кенжегалиев. Главный педагог области отметил важность подготовки учебных заведений региона к началу учебного года. В текущем году на текущие ремонтные работы 186 школ выделено 328,2 млн тенге. Для капитального ремонта выделено более 2 млрд тенге. В 18 объектах образования проведены ремонтные работы. - В текущем году ведется строительство 23 объектов образования. Ожидается, что к 1 сентября откроются две школы и три детсада. Остальные планируют сдать в эксплуатацию концу года, - отметил Каиргали Кенжегалиев. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 94,2%. Строительство и ввод в эксплуатацию новых дошкольных учреждений позволит в следующем году на 100% обеспечить детей местами в детских садах. На сегодня из 193 общеобразовательных школ области к широкополосному доступу в интернет подключены 172 школы. В рамках программы по цифровизации сферы образования в регионе разработана «дорожная карта». Эта работа ведется и в профессионально-технических колледжах области. На сегодняшний день один колледж уже подключен к автоматизированной электронной системе«PlatonusCollege». В ближайшее время к данной системе планируется подключить еще 11 колледжей. Данная система позволит автоматизировать процесс приема студентов в учебные заведения, упростит систему и мониторинг учебного процесса. На конференции также выступили председатель комитета по охране прав детей МОН РК Нурбек Оршубеков, директор центра педагогического мастерства Назарбаев интеллектуальной школы Жанбота Кабдыкаримова, ректор Западно-Казахстанского государственного медицинского университета Ербол Бекмухамбетов. Докладчики рассказали о новых формах обучения, внедряемого в Казахстане, опыте работы Назарбаев интеллектуальной школы, о системе трехъязычного образования. Подвел итоги работы конференции аким Атырауской области Нурлан Ногаев. По мнению главы региона, в сфере образования проведена большая работа. - Чтобы развивать экономику нам необходимы профессиональные кадры. Эту задачу перед нами ставит Глава государства. Уже сейчас потребность в высококвалифицированных кадрах растет. Готовить их необходимо со школьной скамьи. Это важная задача стоит перед вами, - сказал Нурлан Ногаев. – Все проблемы, возникающие в сфере образования, мы стараемся решать оперативно. Строятся новые школы, детские сады, ведется работа по привлечению в область необходимых специалистов. Созданы все условия для реализации задач, поставленных перед вами в работе с подрастающим поколением. Аким области пожелал педагогическому коллективу региона творческих успехов и плодотворной работы в новом учебном году. Конференция завершилась церемонией поощрения и награждения лучших педагогов области. Нагрудными знаками и почетными грамотами были удостоены ряд руководителей и работников образовательных учреждений области.