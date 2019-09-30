Служебное расследование будет проведено позже, так как сотрудник полиции в связи с полученными телесными повреждениями находится до сих пор на лечении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 июля примерно в 9.00 возле поселка Трекино района Байтерек столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2113, "ВАЗ-2114 и "Шевроле". За рулем ВАЗ-2113 находился полицейский. В ДТП пострадали 5 человек, двое из которых были отправлены на амбулаторное лечение, а трое доставлены в Областную многопрофильную больницу. Позже в полиции отметили, что по данному факту начато служебное расследование. Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, согласно медицинскому заключению сотрудник полиции на момент ДТП был трезв. - По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время сотрудник полиции в связи с полученными телесными повреждениями находится на лечении, по его выздоровлению будет проведено служебное расследование, - дополнили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.