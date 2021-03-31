До смерти забили начальника пожарной части в селе ЗКО

У мужчины остались трое детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 25 марта в селе Карауылтобе Акжайыкского района. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что неизвестный мужчина проник на территорию пожарной части и напал на 45-летнего начальника пожарной части Акана Нургалиева. Начальник ДЧС ЗКО Жаслан Джумашев рассказал, что между начальником части и еще этим мужчиной завязалась драка. – Начальник части в тот день защищал территорию своей части от пьяного хулигана, преступника, он неоднократно был судим. В тот вечер он совершил злостно