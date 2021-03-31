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Социум

До смерти забили начальника пожарной части в селе ЗКО

У мужчины остались трое детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 25 марта в селе Карауылтобе Акжайыкского района. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что неизвестный мужчина проник на территорию пожарной части и напал на 45-летнего начальника пожарной части Акана Нургалиева. Начальник ДЧС ЗКО Жаслан Джумашев рассказал, что между начальником части и еще этим мужчиной завязалась драка. – Начальник части в тот день защищал территорию своей части от пьяного хулигана, преступника, он неоднократно был судим. В тот вечер он совершил злостно
Арайлым Усербаева
До смерти забили начальника пожарной части в селе ЗКО
У мужчины остались трое детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Начальник пожарной части скончался после драки в селе ЗКО
Начальник пожарной части скончался после драки в селе ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 25 марта в селе Карауылтобе Акжайыкского района. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что неизвестный мужчина проник на территорию пожарной части и напал на 45-летнего начальника пожарной части Акана Нургалиева. Начальник ДЧС ЗКО Жаслан Джумашев рассказал, что между начальником части и еще этим мужчиной завязалась драка. – Начальник части в тот день защищал территорию своей части от пьяного хулигана, преступника, он неоднократно был судим. В тот вечер он совершил злостное нападение на начальника пожарной части. Полицейские ведут следствие, возбуждено уголовное дело, другие подробности сказать не могу, - сообщил Жаслан Джумашев. По его словам, погибший сотрудник проработал в системе гражданской защиты более 20 лет. Со стороны ДЧС ЗКО семье погибшего уже оказана помощь в организации похорон. – Кроме этого, будем помогать с поминками. Он действующий сотрудник, погиб при исполнении. У нас есть специальные социальные выплаты, пенсии, окажем всестороннюю помощь. Нам сейчас нужно, чтобы расследование полностью закончилось, - заключил Жаслан Джумашев. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по факту смерти 45-летнего начальника пожарной части ведется досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека". – 25 марта около 23.00 между жителями села Караыултобе вспыхнула ссора и завязалась драка. 26 марта в 8.30 45-летний мужчина был найден без сознания в летнем сарае дома своего брата. Нашла его сноха и вызвала скорую помощь. Он был доставлен в Акжайыкскую районную больницу. 27 марта около 6.00 от полученных травм мужчина скончался. 29-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, - рассказали в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
драка

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