Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области сообщили, что девушка подала гражданский иск на своего отца с требованием выплатить дополнительные алименты. Судом установлено, что ответчик оплачивал алименты на содержание дочери до достижения ей 18 лет. Но после достижения совершеннолетия поступление алиментов прекратилось. Девушка обратилась в суд с иском к отцу о взыскании 150 тысяч тенге для обучения в университете. В судебном заседании стороны пришли к медиативному соглашению, согласно которому истец отказалась от заявленного иска. А отец обязался выплатить дополнительные алименты ежемесячно по 45 тысяч тенге, начиная с октября 2022 года. Производство по делу прекращено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.