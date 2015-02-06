76ecb3bb_1Врачи пришли к выводу, что никакой надежды на выздоровление девушки не осталось. Врачи отключили единственную дочь знаменитой американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон, 21-летнюю Бобби Кристину Браун, от аппаратов искусственного жизнеобеспечения, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail. По данным издания, медики пришли к выводу, что никакой надежды на выздоровление девушки не осталось. Ранее отец Бобби Кристины, известный темнокожий музыкант Бобби Браун, хотел подождать с принятием решения о судьбе дочери до понедельника, 9 февраля. Единственную дочь Уитни Хьюстон обнаружили 31 января дома без сознания в наполненной водой ванне. Муж Ник Гордон пытался сделать девушке искусственное дыхание, но она не пришла в себя, сообщает НТВ. Спустя несколько часов после того, как Бобби Кристина была доставлена в больницу, врачи ввели ее в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга. С тех пор девушка в сознание не приходила. Причина произошедшего пока неизвестна. Наркотиков в доме девушки обнаружено не было. Стот отметить, что Бобби Кристина тяжело перенесла гибель матери и дважды попадала в больницу с нервным срывом. Родственники высказывали опасения, что девушка может повторить судьбу певицы. Напомним, что Уитни Хьюстон скончалась три года назад от передозировки наркотиков. Шестикратная обладательница премии "Грэмми" была найдена мертвой в ванной своего номера в отеле "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе 11 февраля 2012 года. Ей было 48 лет. По данным следствия, певица скончалась от острой сердечной недостаточности после употребления кокаина. Хьюстон оставила в наследство дочери 115 млн долларов. Источник: topnews.ru