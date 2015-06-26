Дочь Уитни Хьюстон отправили умирать в хоспис

Стало известно об ухудшении состояния здоровья единственной дочери известной певицы сообщает ТопНьюс. Единственную дочь знаменитой поп-звезды Уитни Хьюстон и певца Бобби Брауна перевели в хоспис. Специалисты объяснили своё решение тем, что состояние девушки, которая несколько месяцев провела в коме, начало ухудшаться. "Несмотря на медицинскую помощь, оказанную в различных медицинских учреждениях, состояние Бобби Кристины Браун продолжает ухудшаться. На сегодняшний день она помещена в хоспис", – цитируют "Дни.ру" тетю девушки Пэт Хьюстон. Судя по всему, семья 22-летней дочери Уитни Хьюстон поте