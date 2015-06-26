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Шоу-бизнес

Дочь Уитни Хьюстон отправили умирать в хоспис

Стало известно об ухудшении состояния здоровья единственной дочери известной певицы сообщает ТопНьюс. Единственную дочь знаменитой поп-звезды Уитни Хьюстон и певца Бобби Брауна перевели в хоспис. Специалисты объяснили своё решение тем, что состояние девушки, которая несколько месяцев провела в коме, начало ухудшаться. "Несмотря на медицинскую помощь, оказанную в различных медицинских учреждениях, состояние Бобби Кристины Браун продолжает ухудшаться. На сегодняшний день она помещена в хоспис", – цитируют "Дни.ру" тетю девушки Пэт Хьюстон. Судя по всему, семья 22-летней дочери Уитни Хьюстон поте
gorod
Дочь Уитни Хьюстон отправили умирать в хоспис
e28242f9_1
e28242f9_1
Стало известно об ухудшении состояния здоровья единственной дочери известной певицы сообщает ТопНьюс. Единственную дочь знаменитой поп-звезды Уитни Хьюстон и певца Бобби Брауна перевели в хоспис. Специалисты объяснили своё решение тем, что состояние девушки, которая несколько месяцев провела в коме, начало ухудшаться. "Несмотря на медицинскую помощь, оказанную в различных медицинских учреждениях, состояние Бобби Кристины Браун продолжает ухудшаться. На сегодняшний день она помещена в хоспис", – цитируют "Дни.ру" тетю девушки Пэт Хьюстон. Судя по всему, семья 22-летней дочери Уитни Хьюстон потеряла надежду на её выздоровление. Отмечается, что во время перевода в хоспис Бобби Кристины её тётя поблагодарила всех сочувствующих за поддержку. Также она заявила, что в сложившейся ситуации остается надеяться только на Бога. В итоге журналисты сделали вывод о том, что Бобби Кристину отправили в хоспис умирать. Напомним, что 31 января 2015 года супруг Бобби Кристины Ник Гордон обнаружил ее лежащей без сознания в наполненной водой ванной в их доме в пригороде Атланты. Дочь легендарной певицы срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у неё отек головного мозга и ввели пациентку в состояние искусственной комы.

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