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Шоу-бизнес

Дочь Уитни Хьюстон вышла из комы

Бобби Кристина Браун впервые за три месяца открыла глаза. 21-летняя дочь известной американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон Бобби Кристина Браун пришла в себя после почти трех месяцев, проведенных в состоянии комы. Об этом сообщает LifeNews со ссылкой на отца девушки — знаменитого певца Бобби Брауна. "Бобби Кристина проснулась! Она открыла глаза и посмотрела на меня", — приводит слова артиста издание, ссылаясь на зарубежные СМИ Ранее 81-летняя бабушка Бобби Кристины — Сисси Хьюстон — говорила в эфире одной из нью-йоркских радиостанций о том, что родные девушки не теряют надежды на её выздор
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Дочь Уитни Хьюстон вышла из комы
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032b1168_1
Бобби Кристина Браун впервые за три месяца открыла глаза. 21-летняя дочь известной американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон Бобби Кристина Браун пришла в себя после почти трех месяцев, проведенных в состоянии комы. Об этом сообщает LifeNews со ссылкой на отца девушки — знаменитого певца Бобби Брауна. "Бобби Кристина проснулась! Она открыла глаза и посмотрела на меня", — приводит слова артиста издание, ссылаясь на зарубежные СМИ Ранее 81-летняя бабушка Бобби Кристины — Сисси Хьюстон — говорила в эфире одной из нью-йоркских радиостанций о том, что родные девушки не теряют надежды на её выздоровление и продолжают молиться за неё. Напомним, что Бобби Кристина Браун является единственной дочерью певицы Уитни Хьюстон, скончавшейся в возрасте 48 лет в февраля 2012 года от передозировки наркотиков. В свою очередь, супруг Бобби Кристины Ник Гордон обнаружил свою жену в ванной без сознания 31 января 2015 года. Медики ввели её в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга. Источник: topnews.ru

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