Дочь Уитни Хьюстон вышла из комы

Бобби Кристина Браун впервые за три месяца открыла глаза. 21-летняя дочь известной американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон Бобби Кристина Браун пришла в себя после почти трех месяцев, проведенных в состоянии комы. Об этом сообщает LifeNews со ссылкой на отца девушки — знаменитого певца Бобби Брауна. "Бобби Кристина проснулась! Она открыла глаза и посмотрела на меня", — приводит слова артиста издание, ссылаясь на зарубежные СМИ Ранее 81-летняя бабушка Бобби Кристины — Сисси Хьюстон — говорила в эфире одной из нью-йоркских радиостанций о том, что родные девушки не теряют надежды на её выздор