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Социум Экономика

Доллар подешевел на 3 тенге в Казахстане

Курс американской валюты составил 498,69 тенге.
Арайлым Усербаева
Доллар подешевел на 3 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 498,69 тенге. Стоимость американской валюты снизилась на 3,46 тенге. К слову, официальный курс Национального банка на 25 февраля составляет 502,89 тенге за доллар.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 495-497 тенге.

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Обменники установили следующие курсы доллара:

  • Уральск: покупка – 500 тенге; продажа – 507 тенге.
  • Актобе: покупка – 505,5 тенге; продажа – 504,5 тенге.
  • Актау: покупка – 495 тенге; продажа – 503 тенге.
валюта Доллар Курс валюты

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