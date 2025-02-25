Доллар подешевел на 3 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 498,69 тенге. Стоимость американской валюты снизилась на 3,46 тенге. К слову, официальный курс Национального банка на 25 февраля составляет 502,89 тенге за доллар.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 495-497 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара: