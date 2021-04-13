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Социум

Доллар подорожал в обменниках Уральска

Средневзвешенный курс доллара составил 433,54 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на данные KASE. Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже на утро 13 апреля составил 433,54 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 433,4 тенге за доллар. В обменниках Уральска американскую валюту покупают по 429 тенге, а продают по 435 тенге. Евро стоит 510 тенге, продажа - 517 тенге. Российский рубль стоит 5,60 тенге, продается - по 5,70 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комм
Арайлым Усербаева
Доллар подорожал в обменниках Уральска
Средневзвешенный курс доллара составил 433,54 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на данные KASE.
Доллар подорожал в обменниках Уральска
Доллар подорожал в обменниках Уральска
Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже на утро 13 апреля составил 433,54 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 433,4 тенге за доллар. В обменниках Уральска американскую валюту покупают по 429 тенге, а продают по 435 тенге. Евро стоит 510 тенге, продажа - 517 тенге. Российский рубль стоит 5,60 тенге, продается - по 5,70 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
Доллар

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