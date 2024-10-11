Должностных лиц ФСМС привлекли к ответственности за нарушения

11 должностных лиц руководящего состава НАО «Фонд социального медицинского страхования» и его региональных филиалов привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам государственного аудита.

Одиннадцать должностных лиц руководящего состава НАО «Фонд социального медицинского страхования» и его региональных филиалов привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам государственного аудита.

— Завершены проверочные мероприятия в фонде в июле текущего года. По результатам был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства, а также внутренних нормативных документов организации, - говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты.

Так, министерству здравоохранения и ФСМС было поручено рассмотреть ответственность должностных лиц за ненадлежащую организацию работы и допущенные нарушения.

По итогам приняты решения о привлечении 11 представителей руководящего состава ФСМС и его региональных филиалов к дисциплинарной ответственности, в том числе одного из заместителей председателя правления фонда.

Напомним, в июле в Высшей аудиторской палате рассмотрели итоги государственного аудита эффективности НАО «Фонд социального медицинского страхования» за 2022-2023 годы. По данным пресс-службы ведомства, аудит охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге и затронул 13 организаций. Как стало известно, системой ОСМС охватили 16,2 млн человек, из них 12 млн относятся к льготникам, взносы за которых делает государство, около 2 млн - это госслужащие и работники бюджетных организаций и квазигоссектора. В ходе мониторинга эксперты выявили неосвоение средств Нацфонда. В 2022-2023 годах фонду выделили свыше 50 млрд тенге, неосвоенными остались 13 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года не будет единого совокупного платежа в фонд ОСМС. Самозанятые смогут оплачивать медицинскую страховку зарегистрировав ИП или в качестве самостоятельного плательщика. Ставка единого платежа в 2024 году составит 21,5% от фонда оплаты труда. В Казахстане была запущена петиция, с требованием изменить систему ОСМС.