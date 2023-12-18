Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в 2024 году?

Ставка единого платежа в новом году от фонда оплаты труда, сообщили в филиале фонда социального медицинского страхования по ЗКО. Работодатели будут платить - 3% от зарплаты работника, но не более 25 500 тенге. Наемные работники - 2%, но не более 17 000 тенге. Самостоятельные плательщики будут оплачивать 5% от 1 МЗП (минимальная заработная плата-прим.автора) или 4 250 тенге. Индивидуальные предприниматели буду оплачивать 5 % от 1,4 МЗП или 5 950 тенге.

Также, с нового года не будет единого совокупного платежа. Самозанятые смогут оплачивать медицинскую страховку зарегистрировав ИП или в качестве самостоятельного плательщика.

Ставка единого платежа составит 21,5%, его оплачивают ИП, малый и средний бизнес работающие по упрощённой декларации или специальному налоговому режиму (производители сельскохозяйственной продукции).

Взносы за 15 льготных категорий оплачивать страховые взносы будет государство. За одного человека в 2024 году взнос составит - 5 852 тенге.