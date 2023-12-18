"Летом солнце будет вставать в два ночи". На востоке страны выступили против смены часового пояса

Инициативная группа жителей села Меновное, которое расположено у юго-западной окраины Усть-Каменогорска, выступила против перехода на единый часовой пояс, передает YK-news.kz.

Свои аргументы жители привели в обращении на имя акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, депутатов Мажилиса и Сената.

– Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно. Этим вы совсем собьете циркадные ритмы (биологические часы человека - ред.). Причина большинства заболеваний - это нарушение биоритмов. Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. В ВКО время нужно перевести на час вперед, а не назад. Из-за перевода времени потеряется час светлого времени суток, который ранее после работы люди использовали для личных дел, - говорится в обращении.

Проект постановления правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», согласно которому в 2024 году в Казахстане предлагается перейти на единый часовой пояс, размещен на портале "Открытые НПА".

– Акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад, - говорится в документе.

Судя по комментариям на сайте, большинство пользователей выступили категорически против перевода стрелок. На момент написания новости под текстом проекта поставили 58 лайков и 660 дизлайков.

