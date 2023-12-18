По данным РГП «Казгидромет», 19 декабря в ЗКО ожидается снег.
- В Уральске прогнозируется снегопад. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -1..+1 градусов. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
- В Актобе будет снег. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау ожидается дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.