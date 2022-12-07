Дом обрушился в Актюбинской области из-за неисправного котла

Два человека пострадали, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото автора Происшествие случилось около 2:30 седьмого декабря в посёлке Шубарши Темирского района. В результате пострадали два человека – 62-летний мужчина и его 27-летняя беременная сноха. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, контузия глаза, ушибленные раны и ожоги. У женщины закрытая черепно-мозговая травма сотрясение мозга, множественные ушибленные раны и тупая травма живота. Их состояние оценивается как стабильное. В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что произошёл «хлопок газовоздушной смеси» (термин ведомства, по сути взрыв)