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Происшествия

Дом обрушился в Актюбинской области из-за неисправного котла

Два человека пострадали, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото автора Происшествие случилось около 2:30 седьмого декабря в посёлке Шубарши Темирского района. В результате пострадали два человека – 62-летний мужчина и его 27-летняя беременная сноха. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, контузия глаза, ушибленные раны и ожоги. У женщины закрытая черепно-мозговая травма сотрясение мозга, множественные ушибленные раны и тупая травма живота. Их состояние оценивается как стабильное. В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что произошёл «хлопок газовоздушной смеси» (термин ведомства, по сути взрыв)
gorod
Дом обрушился в Актюбинской области из-за неисправного котла
Два человека пострадали, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Дом обрушился в Актюбинской области из-за неисправного котла
Дом обрушился в Актюбинской области из-за неисправного котла
Фото автора Происшествие случилось около 2:30 седьмого декабря в посёлке Шубарши Темирского района. В результате пострадали два человека – 62-летний мужчина и его 27-летняя беременная сноха. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, контузия глаза, ушибленные раны и ожоги. У женщины закрытая черепно-мозговая травма сотрясение мозга, множественные ушибленные раны и тупая травма живота. Их состояние оценивается как стабильное. В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что произошёл «хлопок газовоздушной смеси» (термин ведомства, по сути взрыв) без распространения огня. Предварительная причина - неисправности газового отопительного котла. В доме обрушились стены и кровля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Актобе котел

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