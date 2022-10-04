Дорога Уральск - Атырау в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП
На три трассы приходится 64% от общего количества погибших в ДТП.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства сказал, что на загородные трассы приходится основное количество тяжких ДТП - 69% аварий со смертельным исходом.
В разрезе регионов:
в Жамбылской области - 91%,
в СКО - 88%.
в Жетысу - 86%,
в Алматинской области - 83%,
в Атырауской области - 81%,
в Акмолинской области - 80%,
в Туркестанской области - 72%,
в Павлодарской области - 70%,
в Кызылординской области - 70%.
- Критическое положение на участках автодорог Западная Европа - Западный Китай, Алматы – Ташкент (Жамбылская область), Уральск - Атырау(Западно-Казахстанская и Атырауская области). На указанные участки приходится 64% от общего количества погибших в ДТП в этих регионах. Основные причины – выезд на полосу встречного движения и превышение скорости, - подчеркнул спикер.
К слову, только за минувшие выходные в Казахстане произошли более 70 ДТП, в которых погиб 21 и получили ранения 84 человека.