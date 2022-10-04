в Жамбылской области - 91%,

в СКО - 88%.

в Жетысу - 86%,

в Алматинской области - 83%,

в Атырауской области - 81%,

в Акмолинской области - 80%,

в Туркестанской области - 72%,

в Павлодарской области - 70%,

в Кызылординской области - 70%.

- Критическое положение на участках автодорог Западная Европа - Западный Китай, Алматы – Ташкент (Жамбылская область), Уральск - Атырау (Западно-Казахстанская и Атырауская области). На указанные участки приходится 64% от общего количества погибших в ДТП в этих регионах. Основные причины – выезд на полосу встречного движения и превышение скорости, - подчеркнул спикер.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства сказал, что на загородные трассы приходится основное количество тяжких ДТП - 69% аварий со смертельным исходом. В разрезе регионов:К слову, только за минувшие выходные в Казахстане произошли более 70 ДТП, в которых погиб 21 и получили ранения 84 человека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.