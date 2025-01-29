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Происшествия Социум

Какие улицы повторно отремонтируют в Уральске

По улице Чурикова от улицы Есламгалиулы до улицы Зрелова, по улице Пионерская от улицы Зрелова до улицы Ашхабадская, а также по ул.Желтоксан у дома 1/6 и на примыкании к улице Потанина.
Кристина Кобина
Какие улицы повторно отремонтируют в Уральске

Специалисты ЖКХ обследовали улично-дорожную сеть Уральска, после чего включили в список поврежденные участки, требующие ремонта. Об этом сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска в ответе на запрос редакции.

 В 2025 году деньги на реконструкцию еще не выделили, однако в планах провести её на 29 улицах города. 

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— Эти участки находятся в районе Старого аэропорта, в микрорайоне Байтерек, центральной части города, района «Курени», района «Мясокомбинат», во 2-м рабочем посёлке, также планируют реконструировать подъездной путь к посёлку Ветелки. Всего планируют охватить порядка 50 километров дорог на сумму 1,7 миллиарда тенге, — ответили в отделе ЖКХ ПТ и АД Уральска.

Сообщается, что вопрос финансирования принимается депутатами на сессии городского маслихата. А после выделения средств, проводится конкурс государственных закупок на проведение реконструкций улиц.

  • На 2024 – 2025 годы только на ямочный ремонт, в том числе на соединение тротуаров с пешеходными переходами, монтаж и реконструкцию пандусов на тротуарах, создание кармашков для автобусных остановок и приподнятых пешеходных переходов выделили 699 миллионов тенге;
  • На реконструкцию дорог в 2024 году выделили 970 миллионов тенге;
  • На средний ремонт дорог выделили 2,1 миллиарда тенге;
  • На капитальный ремонт дорог в посёлке Меловые горки выделили 188 миллионов тенге. К слову, этот проект является переходящим на этот год и за 2024 год выполнение составило 75%. Подрядной компанией выступает ТОО «Жайық Сити». 

В 2025 году в Уральске запланировали сделать ямочный ремонт дорог на 26 улицах города и на 2024-2025 годы согласно конкурсу государственных закупок, подрядной компанией выступает ТОО «Ануш Курлыс». 

— По улице Чурикова от улицы Есламгалиулы до улицы Зрелова, по улице Пионерская от улицы Зрелова до улицы Ашхабадская, а также по ул.Желтоксан у дома 1/6 и на примыкании к улице Потанина после текущего ремонта дорожное полотно раскрошилось и образовались выбоины. Теперь эти участки восстановят при благоприятных погодных условиях по гарантии за счет компании ТОО «Ануш Курлыс», — пояснили в отделе ЖКХ.

Сообщается, что в 2024 году дорожные компании, проводящие ремонт дорог в Уральске, недобросовестными не признавались, так как оснований для обращений в суды не было. Выделенные средства полностью освоили, а запланированные работы исполнили. 

Ремонт дорог проводили местные компании: ТОО «Адал Арна», ТОО «Ануш қурлыс», ТОО «Жайық Сити», ТОО «ДСК Приоритет». Конкурсы на проведение ремонта дорог на 2025 год ещё не объявляли, соответственно подрядные компании не определены. 

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