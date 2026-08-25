Дороги возле школ Атырауской области обезопасят до конца недели

Вопросы подготовки к новому учебному году и обеспечения безопасности детей обсудили на совещании под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова.

По данным руководителя управления образования Марата Абуова, в регионе действуют 625 организаций образования, включая 201 школу. В новом учебном году откроются шесть новых школ, ещё три переедут в новые здания.

Ожидается, что за парты сядут около 153–155 тысяч учеников. Приём в первые классы продолжается: из планируемых 15,8 тысячи детей зачислен 12 721 ребёнок (83,7%). Капитальный ремонт сейчас идет в шести школах и одной школе-интернате. Число учебных заведений с трёхсменным обучением сократится с 5 до 3 за счёт ввода школы №22 и здания в сельском округе Еркинкала. Дефицита учителей в области нет, а обеспечение учебниками находится на контроле.

Отдельное внимание на совещании уделили защите детей. В 167 организациях установлены «тревожные кнопки» и видеокамеры с выводом в Центр оперативного управления, 124 объекта охраняются по договорам.

Болат Акчулаков поручил профильному управлению и ДЧС до конца недели урегулировать вопросы с документами по новым объектам, а также ускорить строительство школы имени Ломоносова на 600 мест. Кроме того, аким потребовал лично проверить прилегающие к школам территории.

- Необходимо до конца текущей недели пройти по школам и определить, где требуется установить искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и другие элементы безопасности. Нужно учитывать обращения жителей и сообщения в соцсетях, но главное - самим выезжать на места. Там, где дети переходят дорогу, безопасность должна быть обеспечена до начала учебного года, - подчеркнул Болат Акчулаков.

Глава региона также поручил заранее проработать кадровый вопрос для будущего центра инклюзивного образования и создать конкурентные условия для привлечения квалифицированных специалистов.