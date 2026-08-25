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Социум

Дороги возле школ Атырауской области обезопасят до конца недели

Вопросы подготовки к новому учебному году и обеспечения безопасности детей обсудили на совещании под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова.
Арайлым Усербаева
Дороги возле школ Атырауской области обезопасят до конца недели
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным руководителя управления образования Марата Абуова, в регионе действуют 625 организаций образования, включая 201 школу. В новом учебном году откроются шесть новых школ, ещё три переедут в новые здания.

Ожидается, что за парты сядут около 153–155 тысяч учеников. Приём в первые классы продолжается: из планируемых 15,8 тысячи детей зачислен 12 721 ребёнок (83,7%). Капитальный ремонт сейчас идет в шести школах и одной школе-интернате. Число учебных заведений с трёхсменным обучением сократится с 5 до 3 за счёт ввода школы №22 и здания в сельском округе Еркинкала. Дефицита учителей в области нет, а обеспечение учебниками находится на контроле.

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Отдельное внимание на совещании уделили защите детей. В 167 организациях установлены «тревожные кнопки» и видеокамеры с выводом в Центр оперативного управления, 124 объекта охраняются по договорам.

Болат Акчулаков поручил профильному управлению и ДЧС до конца недели урегулировать вопросы с документами по новым объектам, а также ускорить строительство школы имени Ломоносова на 600 мест. Кроме того, аким потребовал лично проверить прилегающие к школам территории.

- Необходимо до конца текущей недели пройти по школам и определить, где требуется установить искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и другие элементы безопасности. Нужно учитывать обращения жителей и сообщения в соцсетях, но главное - самим выезжать на места. Там, где дети переходят дорогу, безопасность должна быть обеспечена до начала учебного года, - подчеркнул Болат Акчулаков.

Глава региона также поручил заранее проработать кадровый вопрос для будущего центра инклюзивного образования и создать конкурентные условия для привлечения квалифицированных специалистов.

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